Батраков: у российских футболистов есть проблемы с психологией, согласен с Карпиным

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о психологии российских игроков. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявлял о проблемах с ментальностью у российских футболистов.

— Валерий Карпин говорит, что у российских футболистов есть проблемы с психологией. Согласны с этим тезисом?

— Да. Мне кажется, если посмотреть на менталитет европейских игроков, у них как будто есть только одна установка: ничего не бояться и победить. Видно, что они не зажаты, и от этого у них всё получается. Не знаю, с чем именно связаны проблемы у российских игроков, может, что-то не так делается на детском или юношеском уровнях, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

Напомним, летом 2024 года Валерий Карпин продлил соглашение с РФС. 55-летний специалист будет возглавлять сборную России до 2028 года.