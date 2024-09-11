Радимов — о Матче звёзд «Спартака»: красно-белые устроили грандиозное шоу!

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о Матче звёзд московского «Спартака»

«Спартаковцы устроили грандиозное шоу!

Решил посмотреть на товарищей Титова и Аленичева и пришёл в восторг от увиденного мероприятия. Классное шоу, атмосфера, знакомые лица, от ветеранов красно-белых до Станковича — всё супер.

Но самое главное — это активные фанаты на трибунах, которые создают непередаваемую атмосферу. По этому поводу хочется вспомнить игровое прошлое. Когда играли в «Лужниках», выход из подтрибунки находился прямо напротив ворот, за которыми собирались активные фанаты красно-белых, и путь до центра поле приходилось совершать, глядя прямо на них. Признаюсь честно, зрелище впечатляло, и, чтобы как-то отвлечься, я всегда старался о чём-то болтать с капитаном «Спартака» Егором Титовым. Жаль, что сейчас на РПЛ не всегда активные болельщики приходят, с вами было бы лучше!

Небольшая ложечка дёгтя — как будто не хватает многих знаковых людей, которых хотелось бы увидеть. Например, Мамедова, Ананко, Никифорова — это кто сразу вспомнился», – написал Радимов в соцсетях.

Сегодня, 11 сентября, состоялся Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2.