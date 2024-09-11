Саркисян высказался о роли Тикнизяна в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива» Альберт Саркисян оценил потенциал защитника красно-зелёных Наира Тикнизяна.

«Думаю, Тикнизян уже созрел для перехода в Европу. Сейчас очень много говорят, готовы или ещё не готовы игроки ехать в европейские чемпионаты. Хотя раньше многие уезжали в ещё более молодом возрасте, и проблем не было. Тут всё зависит от самого футболиста: как он будет тренироваться, как себя проявлять. Но для сегодняшнего «Локомотива» Тикнизян — важный игрок», — приводит слова Саркисяна Legalbet.

25-летний защитник выступает в составе железнодорожников с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.