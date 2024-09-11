«Барселона» не вошла в топ-10 клубов Примеры по проданным абонементам

Каталонская «Барселона» не вошла в рейтинг топ-10 клубов страны по количеству проданных абонементов на текущий сезон-2024/2025. Об этом сообщает издание Madrid Universal, ссылаясь на статистику, представленную Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» заняла 15-е место в рейтинге проданных абонементов (22 600), расположившись между «Реалом» из Овьедо (23 759) и хихонским «Спортингом» (22 100). Оба клуба – из второго дивизиона Испании.

На пятой строчке расположилась «Севилья» (39 500), на четвёртой – «Атлетик» из Бильбао (43 649), на третьей – «Бетис» (50 741). Возглавляют рейтинг мадридский «Атлетико» (60 285) и «Реал» Мадрид (60 707). По итогам 4-го тура Примеры сине-гранатовые занимают первое место турнирной таблицы, набрав 12 очков.