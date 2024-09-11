В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Гуарирапой и Давилой

В ЦСКА высказались по поводу медобследования нападающего Сауля Гуарирапы перед переходом в армейский клуб, а также прокомментировали ситуацию с несостоявшимся трансфером Виктора Давилы в «Америку». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Гуарирапа отправился на медосмотр перед переходом в московский ЦСКА.

«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днём.

Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», — написал глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо в одной из социальных сетей.