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Экс-тренер сборной Англии Саутгейт: собираюсь взять паузу и затем двигаться дальше

Экс-тренер сборной Англии Саутгейт: собираюсь взять паузу и затем двигаться дальше
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Бывший главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт заявил, что не планирует возвращаться к работе в ближайшее время.

«Я не собираюсь торопиться с решением. У меня много вариантов, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как работа в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, перезагрузиться, восстановить силы и затем двигаться дальше.

Думаю, на данный момент люди понимают, что мне нужно вновь набраться энергии. Я прошёл невероятный восьмилетний путь с командой, это было абсолютной привилегией быть тренером сборной своей страны. Я работал с блестящими игроками и потрясающим персоналом», — приводит слова Гарета Sky News.

Специалист возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под руководством Саутгейта сборная страны дважды подряд выходила в финал чемпионатов Европы. В финале Евро-2021 англичане уступили Италии 1:1 (2:3 пен.), а на турнире в Германии проиграли Испании со счётом 1:2. Этим летом Гарет покинул пост главного тренера национальной команды. На данный момент исполняет обязанности тренера сборной Англии — Ли Карсли.

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