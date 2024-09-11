Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков — об отстранении российских клубов от еврокубков: небольшой осадок есть

Батраков — об отстранении российских клубов от еврокубков: небольшой осадок есть
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос об отстранении российских клубов от еврокубков.

— Вы играете в основном составе клуба, который стабильно выступал в еврокубках. Нет сожаления, что Лига чемпионов и Лига Европы проходят мимо вас из-за отстранения российских клубов?
— Конечно, небольшой осадок есть. Помню, когда был в академии, ходил на матчи Лиги чемпионов, и каждый раз мурашки шли, хотелось оказаться на поле в роли футболиста. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Ну нет, значит, нет, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александер Чеферин утверждал, что ему больно наказывать российских спортсменов, но вернуть их к европейскому футболу он не может.

Материалы по теме
Батраков: у российских футболистов есть проблемы с психологией, согласен с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android