Батраков — об отстранении российских клубов от еврокубков: небольшой осадок есть

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос об отстранении российских клубов от еврокубков.

— Вы играете в основном составе клуба, который стабильно выступал в еврокубках. Нет сожаления, что Лига чемпионов и Лига Европы проходят мимо вас из-за отстранения российских клубов?

— Конечно, небольшой осадок есть. Помню, когда был в академии, ходил на матчи Лиги чемпионов, и каждый раз мурашки шли, хотелось оказаться на поле в роли футболиста. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Ну нет, значит, нет, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александер Чеферин утверждал, что ему больно наказывать российских спортсменов, но вернуть их к европейскому футболу он не может.