Лионель Месси пропустил тренировку «Интер» Майами

Форвард «Интер» Майами и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку своей команды, которая прошла сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает Miami Herald в социальной сети X (ранее Twitter).

Однако, по информации источника, на базе клуба присутствовал телохранитель Месси, поэтому аргентинец мог заниматься по индивидуальной программе.

15 июля Лионель Месси получил травму связок голеностопа во время матча финала Кубка Америки 2024 года со сборной Колумбии 0:0 (1:0 д.вр.), и после этого не выходил на поле. В конце августа нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Интер Майами», но теперь его состояние вновь находится под вопросом. В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион» в ночь на 15 сентября.