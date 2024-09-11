Батраков: где нужно, Галактионов может напихать достаточно жёстко

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о работе с Михаилом Галактионовым, который является главным тренером железнодорожников.

— Расскажите о работе с Михаилом Галактионовым.

— Михаил Михайлович — высококлассный специалист. Всегда знает, что нужно сказать, где подсказать на тренировке. Приятно с ним работать.

— Какой у него стиль работы: хороший полицейский или плохой?

— Где-то посередине. Где нужно, он может напихать достаточно жёстко. А где-то, наоборот, подбодрить. В этом плане он все делает в меру. Если Михаил Михайлович видит, допустим, что футболист недорабатывает на тренировке, он может наехать. Думаю, это нормально и правильно, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Галактионов возглавил «Локомотив» 13 ноября 2022 года. Действующее соглашение специалиста рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

Подопечные Михаила Галактионова идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после семи туров.