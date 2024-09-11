Ткаченко: какой месседж несёт трансфер Соболева в «Зенит»? «Мы хотим — и мы получим»

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

– Какой месседж несёт трансфер Соболева?

– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение. – Прим. «Чемпионата»): «Последнее слово – за нами».

В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки. В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция всё обостряет, – приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.