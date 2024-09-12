Форвард Ари: «Спартак» был и остаётся самой большой командой России

Бывший форвард московского «Спартака» Ари высказался о Матче звёзд столичного клуба, а также о значимости красно-белых в Российской Премьер-Лиге.

«Я же всегда буду желать «Спартаку» только побед и становиться чемпионом. «Спартак» был и остаётся самой большой командой России», — приводит слова Ари Legalbet.

Вчера, 11 сентября, команда Олега Романцева со счётом 3:2 обыграла команду Деяна Станковича во встрече, приуроченной к 10-летию открытия домашнего стадиона «Спартака» — «Лукойл Арена».

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Краснодар», за который играл до 2021 года с перерывом на сезон-2017/2018, который провёл на правах аренды в московском «Локомотиве». За «Спартак» футболист сыграл 110 матчей, в которых отметился 29 голами и 17 результативными передачами. На данный момент Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе» в четвёртом дивизионе Бразилии.