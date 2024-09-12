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Батраков — о первой встрече с Карпиным: рука немного дрожала

Батраков — о первой встрече с Карпиным: рука немного дрожала
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о знакомстве с Валерием Карпиным, который является главным тренером сборной России по футболу.

— Расскажите про первую встречу с Карпиным. Как она прошла?
— Просто поздоровались, когда стояли вместе с командой.

— Рука дрожала?
— Немного. Потом в тренажёрном зале Валерий Георгиевич подошёл и в шутку сказал, что тут мне надо побольше поработать, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

5 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

Напомним, летом 2024 года Валерий Карпин продлил соглашение с РФС. 55-летний специалист будет возглавлять сборную России до 2028 года.

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