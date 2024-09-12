Хомуха оценил вероятность появления Соболева в матче с ЦСКА

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном игровом времени новичка «Зенита» Александра Соболева в предстоящем матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится в субботу,14 сентября, в 16:30 мск.

«Если Соболев и получит игровое время, то это будет небольшой промежуток. На эмоциях в первом матче он сможет спокойно сыграть минут 20. Сейчас он просто физически не готов играть в стартовом составе, есть Кассьерра. Не думаю, что кто-то ему сейчас предоставит место в стартовом составе. К тому же в профессиональном футболе возможно всё, поэтому возможно, что Соболева могут попытаться вывести из себя в этом матче», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.