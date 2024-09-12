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Алексей Батраков: нет сожаления, что сборная России проводит только товарищеские матчи

Алексей Батраков: нет сожаления, что сборная России проводит только товарищеские матчи
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Футболист «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, что сборная России проводит только товарищеские матчи.

— У вас есть какое-то сожаление, что попали в сборную, когда она проводит только товарищеские матчи и выступление за национальную команду на крупных турнирах как будто вдалеке?
— Честно говоря, нет такого. Особо не думаю об этом. Просто приятно сюда попасть хоть раз. Постараюсь как можно дольше играть за сборную. Не в моем случае нужно о чём-то сожалеть — всё-таки я молодой игрок, который впервые попал в сборную, – приводит слова Батракова «РБ Спорт».

5 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

Напомним, с февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от международных соревнований.

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