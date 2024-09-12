Глушаков — Промесу: не грусти, брат, ещё сыграем. Если не в футбол, то на пианино

Хавбек «Химок» Денис Глушаков обратился к своему экс-партнёру по команде Квинси Промесу.

«Не грусти, брат, ещё сыграем. Если не в футбол, то на пианино», — написал Денис Глушаков на своей странице в одной из социальных сетей.

5 сентября «Дубай Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Квинси Промесом. Вингер заключил соглашение с клубом до лета 2025 года.

Игрок выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Также футболист не может покидать пределы ОАЭ, потому что до сих пор ожидается решение по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.