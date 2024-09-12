Агент Ткаченко рассказал, почему «Жирона» не приобрела Глушенкова

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что «Жирона» проявляла интерес к нападающему Максиму Глушенкову.

– За полтора года появился кто-то ещё, кто может заинтересовать европейские клубы?

– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

– «Жирона» не смогла заплатить € 6 млн отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо»?

– «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег. Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

Думаю, главное – «Жирона» всё-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов, – приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.