Мусиалой интересуются четыре топовых клуба — источник

К атакующему полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале проявляют интерес четыре топовых европейских клуба. Об этом сообщает TEAMtalk в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, к хавбеку мюнхенского клуба проявляют интерес: «Арсенал» Лондон, «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал» Мадрид. Ранее была информация, что «Бавария» не хочет расставаться с Мусиалой. Немецкий клуб предпочитает договориться с игроком о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение Джамала рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Мусиала сыграл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.