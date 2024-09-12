Винисиус обратился к бразильским болельщикам после неожиданно проигранного матча Парагваю

24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о поражении в матче 8-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года от национальной команды Парагвая (0:1), обратившись к болельщикам «селесао».

«Игры в Европе быстрее, чем здесь. Мяч движется быстрее из-за качества полей, но нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом. Мы ведь хотим побеждать в матчах. Хочу попросить прощения у болельщиков. Знаю, что это сложный момент, но знайте — мы вернёмся», — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, бразильский крайний нападающий не смог отметиться результативным действием (голом или ассистом) за национальную команду в третьем матче подряд.

В 2024 году Винисиус смог забить за сборную Бразилии лишь в одном матче из девяти, в которых принял участие, оформив дубль в игре с Парагваем на Копа Америка, также на его счету в 2024 году один результативный пас. Всего за карьеру бразилец сыграл за национальную команду 35 матчей, забил пять голов и оформил пять голевых передач.

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