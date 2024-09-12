Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами»

Стало известно, почему Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами»
Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил тренировку своей команды из-за симптомов гриппа, сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

Также сообщается, что Месси может вернуться на поле в один из ближайших двух матчей «Интер Майами». 19 сентября «Интер Майами» проведёт игру с «Атлантой» Юнайтед».

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион» в ночь на 15 сентября.

15 июля Лионель Месси получил травму связок голеностопа во время матча финала Кубка Америки 2024 года со сборной Колумбии 0:0 (1:0 д.вр.) и после этого не выходил на поле. В конце августа нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Интер Майами».

Материалы по теме
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android