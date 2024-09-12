Стало известно, почему Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил тренировку своей команды из-за симптомов гриппа, сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

Также сообщается, что Месси может вернуться на поле в один из ближайших двух матчей «Интер Майами». 19 сентября «Интер Майами» проведёт игру с «Атлантой» Юнайтед».

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион» в ночь на 15 сентября.

15 июля Лионель Месси получил травму связок голеностопа во время матча финала Кубка Америки 2024 года со сборной Колумбии 0:0 (1:0 д.вр.) и после этого не выходил на поле. В конце августа нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Интер Майами».

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