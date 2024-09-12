Анри ответил на вопрос о Гризманне в сборной Франции, не забивающем 14 матчей подряд

Известный в прошлом нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре 33-летнего форварда Антуана Гризманна за национальную команду. Напомним, игрок «Атлетико» не забивает в матчах за сборную уже 14 встреч подряд.

«Гризманн в сборной? То, что он сделал для Франции, не подлежит сомнению. Также мы все знаем, что он сделал для «Атлетико». Да, он уезжал в Барселону — не получилось, однако он вернулся… Гризманн — не обычный 33-летний футболист. Он играл практически в каждом матче с 19 лет. Это особенно трудно, с учётом требований Диего Симеоне.

Гризманн играл в качестве единственного нападающего в какой-то момент. Затем он играл позади Диего Косты. но позже его использовали справа, слева, затем он оказался снова позади центрального форварда. Это говорит о том, что он может играть где угодно и адаптироваться под любые условия. Для меня он по-прежнему важный игрок», — приводит слова Анри Into the Calderon в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Франции в первых матчах Лиги наций уступила Италии со счётом 1:3, а также обыграла Бельгию (2:0). В игре с Италией Гризманн вышел в стартовом составе, но результативными действиями отметиться не сумел. Встречу с бельгийцами нападающий начал на скамейке запасных, выйдя на 79-й минуте.

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