Килиан Мбаппе в раздевалке раскритиковал тактическую подготовку сборной Франции

Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе был недоволен тактической подготовкой сборной в последних матчах, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, после поражения сборной Франции в матче Лиги наций с Италией (1:3) Мбаппе выступил с речью, в которой отметил отсутствие тактической подготовки. Отмечается, в первую очередь слова Килиана были направлены в адрес тренерского штаба во главе с Дидье Дешамом.

После поражения в матче 1-го тура Лиги наций с Италией национальная команда Франции во 2-м туре обыграла сборную Бельгии со счётом 2:0. В следующем туре сборная Франции встретится с Израилем. Матч состоится 10 октября.

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