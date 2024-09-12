Назван самый высокооплачиваемый тренер на уровне сборных за всю историю

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым специалистом на уровне сборных за всю историю. Об этом сообщает ESPN в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, специалист заключил с национальной командой контракт сроком на два года и с заработной платой в размере € 6 млн. Такой оклад ранее не получал ни один из тренеров в истории сборных.

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Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Почеттино никогда не работал во главе сборной, ранее в своей профессиональной тренерской карьере Маурисио возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также французский «ПСЖ».

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