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«Покиньте клуб как можно скорее». Никола Калинич — руководству «Хайдука»

«Покиньте клуб как можно скорее». Никола Калинич — руководству «Хайдука»
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Никола Калинич высказался об уходе с поста спортивного директора «Хайдука».

«Люди, которые контролируют «Хайдук», не имеют к нему никакого отношения. Я имею в виду наблюдательный совет. Они не любят «Хайдук» и ничего не знают о футболе.

Многие люди ни за что не несут ответственности, находятся в тени и живут хорошо. Послание тем, кто продолжает руководить «Хайдуком», — покиньте клуб как можно скорее. Нам нужно менять людей, а также способ управления. Они думали, что я буду молча со всем соглашаться, но я не такой. Наш клуб поддерживают 70% жителей Хорватии, и им управляют любители», — приводит слова Калинича sportske.jutarnji.

Калинич выступал за «Хайдук» в сезоне-2005/2006, потом поиграл за хорватские «Истра 1961» и «Шибеник», а затем — за команды из других стран: «Блэкберн», «Днепр», «Фиорентину», «Милан», мадридский «Атлетико», «Милан» и «Верону».

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