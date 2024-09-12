Олег Романцев прокомментировал Матч звёзд московского «Спартака»

Завершился Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2. После матча бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об игре.

— Когда «красно‑белые» собираются, они плохо играть не умеют. Мне понравились и футбол, и атмосфера.

— В вашей карьере многое было, но выпускать на поле и девушек, и блогеров, и комиков — такой набор как вам?

— Очень сложно, я боюсь, что где‑то ошибся, где‑то недоработал, но закончилось всё тем, что всем всё понравилось.

— Кто из ваших сегодняшних подопечных мог быть сыграть в том «Спартаке» Романцева?

— Титов и Аленичев — в порядке, Павлюченко, Самедов, можем многих назвать. Мне больше понравились наши фланги — Легков и Борзаковский, они придали нам мобильности, — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги: