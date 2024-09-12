Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Агуэро назвал лучшую пару нападающих в АПЛ

Серхио Агуэро назвал лучшую пару нападающих в АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал лучшую пару нападающих в чемпионате Англии.

«Диас и Салах выступают в АПЛ дольше, чем Савиньо и Доку, Это усложняет сравнение. Впрочем, Доку и Савио не назвать лучшей современной парой вингеров.

Салах и Диас – результативная комбинация, и они здорово синхронизированы с партнёрами. Доку и Савио нужно время, однако их потенциал зашкаливает», — приводит слова Агуэро Bolavip.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив девять очков. Команда выиграла все три матча АПЛ на старте сезона. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест».

Материалы по теме
«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Всё решили просто незаконные ошибки!
«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Всё решили просто незаконные ошибки!

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android