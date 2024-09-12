Кевин Де Брёйне объяснил, почему не перешёл в «Баварию» и «ПСЖ» девять лет назад

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о том, что не смог перейти в мюнхенскую «Баварию» и французский «ПСЖ» в 2015 году.

«Был долгий процесс, поскольку на меня претендовали «Бавария» и «ПСЖ». Но я изначально склонялся к переходу в «Манчестер Сити». Они были настойчивее во время переговоров. Разговор со спортивным директором Чики [Бегиристайном] вселил в меня уверенность. Обсуждения же с другими клубами проходили в более деловой обстановке. Бегиристайн затрагивал более личные моменты, он общался проще и объяснил мне суть проекта», — приводит слова Де Брёйне City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Вольфсбурга» за € 76 млн, а до этого выступал за «Вердер», «Челси» и «Генк». В составе «горожан» футболист к настоящему моменту шесть раз стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок Англии, пять Кубков лиги и три Суперкубка страны. Также Де Брёйне выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В сборную Бельгии Кевин вызывается с 2010 года.

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