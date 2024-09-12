Маурицио Сарри выступил с заявлением о клубе, который мечтает возглавить в своей карьере

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Лацио» и «Челси» Маурицио Сарри высказался о клубе, который хотел бы возглавить в своей карьере.

«Стать главным тренером «Бока Хуниорс» было бы для меня мечтой. Для меня это безумная мечта, и я не знаю, осуществима ли она, но я бы хотел однажды в своей карьере получить возможность поработать в этом клубе. Было бы здорово», — приводит слова Сарри журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Последним место работы Сарри был «Лацио» (с июня 2021 по март 2024 года). Также за свою профессиональную карьеру 65-летний специалист поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе» и «Челси».

Среди выигранных трофеев на счету Сарри Кубок Италии с «Ювентусом» в сезоне-2019/2020 и Лига Европы с «Челси» в сезоне-2018/2019.

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