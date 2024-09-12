Трансфер Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку» полностью согласован — источник

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в мексиканскую лигу. Об этом сообщает мексиканский источник 365scores в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубы согласовали детали аренды форварда. Отмечается, что чилиец прилетит в Мексику на медосмотр не позднее пятницы в случае, если всё пойдет по плану.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что переход чилийца из ЦСКА в мексиканскую «Америку» сорвался.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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