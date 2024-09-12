Goal назвал главного фаворита на победу на ЧМ-2026

Авторитетное издание Goal назвал главных фаворитов на победу на чемпионате мира – 2026 года.

Рейтинг фаворитов на победу на ЧМ-2026 по версии Goal.

1. Аргентина;

2. Испания;

3. Англия;

4. Германия;

5. Колумбия;

6. Нидерланды;

7. Португалия;

8. Италия;

9. Франция;

10. Бразилия;

11. Уругвай;

12. Бельгия;

13. Хорватия;

14. Канада;

15. Мексика;

16. США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде в 16 городах. США, Канада и Мексика автоматически вышли в финальную часть ЧМ-2026 на правах стран-хозяек.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная команда Аргентины, которая в финальном матче 2022 года обыграла сборную Франции.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире