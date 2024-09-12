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Goal назвал главного фаворита на победу на ЧМ-2026

Goal назвал главного фаворита на победу на ЧМ-2026
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Авторитетное издание Goal назвал главных фаворитов на победу на чемпионате мира – 2026 года.

Рейтинг фаворитов на победу на ЧМ-2026 по версии Goal.

1. Аргентина;
2. Испания;
3. Англия;
4. Германия;
5. Колумбия;
6. Нидерланды;
7. Португалия;
8. Италия;
9. Франция;
10. Бразилия;
11. Уругвай;
12. Бельгия;
13. Хорватия;
14. Канада;
15. Мексика;
16. США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде в 16 городах. США, Канада и Мексика автоматически вышли в финальную часть ЧМ-2026 на правах стран-хозяек.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная команда Аргентины, которая в финальном матче 2022 года обыграла сборную Франции.

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