Роман Павлюченко высказался о Матче звёзд московского «Спартака»

Завершился Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2. После матча бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма», московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался об игре.

«Конечно, грусть есть, что карьера закончена. Но все через это проходят. Хорошо, что нас, ветеранов, возвращают… Когда мы играли, было интересно. Когда вышли основные игроки, они без ворот начали играть (смеётся). Мы играли лучше», — сказал Павлюченко в эфире «Матч ТВ».

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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