Павлюченко — дубле Веллитона в Матче звёзд «Спартака»: он на пять лет младше меня

Завершился Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2. После матча бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма», московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался об дубле бразильца Веллитона.

«Веллитон хорош. Но ему сколько лет? Он на пять лет младше меня», — сказал Павлюченко в эфире «Матч ТВ».

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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