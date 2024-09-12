Генич отреагировал на Матч звёзд московского «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о Матче звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Напомним, Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2.

«Лучшее из матча легенд, конечно, исполнение МакSим, история Легкова, мяч сброшенный Симоняном, и, разумеется, забитая фанатка. Последнее — вау! С ними вообще другой антураж», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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