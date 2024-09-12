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Стало известно, кто претендует на пост главного тренера сборной Англии

Эдди Хау, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард остаются в поле зрения Футбольной ассоциации Англии на пост главного тренера национальной команды, сообщает The Telegraph.

При этом сообщается, что мечтой Футбольной ассоциации Англии является главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Карсли сейчас является фаворитом на постоянную должность, одержав две победы в первых двух играх в качестве временного тренера.

ФА продолжит изучать варианты с целью определиться с постоянным преемником Саутгейта до начала отборочной кампании чемпионата мира 2026 года.

Ранее Карсли был главным тренером молодёжной сборной Англии. В прошлом году он привёл команду к первой с 1984 года победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.

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