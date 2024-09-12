Лебеденко: все эти тренеры, игроки и агенты делают вид, что хорошо разбираются в футболе

41-летний нападающий Игорь Лебеденко, который 17 августа провёл свой последний матч за московское «Торпедо» и завершил профессиональную карьеру, высказался о работе агентов в футболе.

— После окончания карьеры какие мысли о нашем футболе?

— Сейчас понимаю, что многие просто обманывают футбол. Все эти тренеры, игроки, агенты делают вид, что они хорошо разбираются. На самом деле их не должно быть в футболе.

— Почему?

— Потому что они некомпетентны, не понимают саму суть игры и спорта в целом. Таких людей много. Как их оградить от футбола – вот вопрос. У нас в России обычно всё решается по связям, по дружескому звонку. Профессиональные качества сейчас уходят на второй план. Важнее провести свои схемы.

— Нужно ли делать эту проблему публичной?

— Есть какая-то футбольная этика. Люди только в крайнем случае выносят то, что происходит в раздевалке, или межличностных отношениях. Чтобы вывести всех на чистую воду, наверное, необходим какой-то прецедент. Хотя у нас и так много скандалов. Нужна ли ещё порция? Поможет ли она? Разве что хайп поднимется.

— Вопрос в том, будет ли от этого польза нашему футболу, исправят ли ошибки, уберут ли ненужных людей?

— Если люди хотят остаться в профессии, они не будут выносить это на всеобщее обозрение. Дорога в клубы для них закроется. Если человек не связывает свою карьеру с футбольной деятельностью, то в будущем, наверное, много интересного расскажет. Измерить пользу от этого очень сложно, — рассказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

Игорь Лебеденко начал свою карьеру в «Торпедо», за которое выступал в 2000–2004 годах, а затем перешёл в «Локомотив». Футболист вернулся в автозаводский клуб в 2019 году. С «Торпедо» Лебеденко выиграл бронзовые медали чемпионата России в 2000 году, а также Первую лигу в сезоне-2021/2022. Всего за «Торпедо» Лебеденко провёл 250 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 23 результативные передачи.

Полное интервью с Игорем Лебеденко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Главные футбольные дерби России: