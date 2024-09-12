В «Манчестер Сити» определились с целью на зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» хочет подписать нового нападающего в январское трансферное окно, сообщает Transfer News Live в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» намерены подписать форварда в качестве подмены Эрлингу Холанду в связи с уходом в мадридский «Атлетико» аргентинца Хулиана Альвареса. Отмечается, что летом клуб не смог найти достойного сменщика норвежцу, однако зимой «Манчестер Сити» рассмотрит вариант с трансфером.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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