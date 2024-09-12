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ЦСКА заявил голкипера Помазуна для выступлений в РПЛ

ЦСКА заявил голкипера Помазуна для выступлений в РПЛ
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Московский ЦСКА включил в заявку на сезон-2024/2025 28-летнего вратаря Илью Помазуна, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В течение четырёх последних сезонов Помазун неизменно выступал на правах аренды за екатеринбургский «Урал». Исключением стала весенняя часть сезона-2020/2021, когда голкипер был отозван в ЦСКА по ходу аренды из-за повреждения у основного вратаря красно-синих Игоря Акинфеева. В сезоне‑2023/2024 Илья сыграл за «Урал» в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 50 мячей и провёл восемь «сухих» игр. Всего за время аренд в составе «шмелей» Помазун отыграл 117 матчей, пропустил 155 голов и 30 встреч завершил «всухую».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. Ранее агент футболиста сообщил, что к нему проявляют интерес европейские клубы.

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