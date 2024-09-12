«Ямаль играл бы даже в «Барселоне» лучших времён». Деку — о молодых игроках каталонцев

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал большое количество воспитанников местной академии в составе каталонской команды в последние годы.

«Всегда лучше не выходить на рынок, если у тебя качественный состав и есть кому усилить игру из футболистов академии. При планировании мы оставляем пробел для молодых игроков. Форт, Кубарси, Фермин в прошлом году… Думаю, Ламин [Ямаль] играл бы даже в «Барселоне» лучших времён, у Берналя тоже был бы шанс», — приводит слова Деку журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ямаль в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн. Ламин Ямаль установил рекорд по голевым действиям в чемпионате Испании до достижения 18 лет. Ямаль стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч» в истории, а также самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

«Барселона» после четырёх туров чемпионата Испании занимает первое место, набрав 12 очков.

Сколько стоят молодые футболисты: