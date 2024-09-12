Филимонов прокомментировал пропущенный гол от Ильи Ковальчука в Матче звёзд «Спартака»

Завершился Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2. После матча бывший вратарь московской команды и сборной России Александр Филимонов высказался о пропущенном голе с пенальти от принимавшего участие в игре хоккеиста Ильи Ковальчука.

«Он здорово пробил. Почти все хоккеисты умеют играть в футбол. Видно, что он с мячом на «ты». У него хороший, поставленный удар. Но, может быть, лет десять назад я бы отбил его — сейчас не удалось», — сказал Филимонов в эфире «Матч ТВ».

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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