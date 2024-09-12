Олег Корнаухов прокомментировал переход Даниила Уткина из «Ростова» в «Ахмат»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался об уходе в аренду до конца сезона в грозненский «Ахмат» полузащитника «Ростова» Даниила Уткина.

«В первый год в «Ростове» у него было всё неплохо. А вот дальше было сложнее. Много отдавал голевых передач со штрафных, а потом где‑то прицел сбился. На самом деле немного неожиданный трансфер. В последних играх он был в составе, играл много — и вот такой переход. Значит, «Ростов» не совсем доволен был», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 сентября было официально объявлено о переходе 24-летнего полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в грозненский «Ахмат» на правах аренды до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне на счету игрока семь матчей за дончан во всех турнирах и два результативных паса. Ранее Уткин уже выступал в «Ахмате» на правах аренды из «Краснодара» в сезоне-2021/2022.