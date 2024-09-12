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Названа причина, по которой Томас Тухель сделал Маттейса де Лигта четвёртым выбором в «Баварии» в прошлом сезоне

Названа причина, по которой Тухель сделал де Лигта четвёртым выбором в «Баварии»
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Немецкому специалисту Томасу Тухелю, ранее работавшему главным тренером в мюнхенской «Баварии», не нравился стиль игры нидерландского центрального защитника Маттейса де Лигта. Об этом сообщает Mirrior со ссылкой на TZ.

По информации источника, Тухель считал де Лигта плохим игроком в таких компонентах, как выход команды от своих ворот в атаку, скорость принятия решений и первый пас. Тренера раздражало, что нидерландский защитник при удобной возможности отдавал передачи поперёк, поэтому Тухель предпочитал ему Деотшанкюля Юпамекано, Эрика Дайера и Ким Мин Джэ.

Напомним, 25-летний защитник выступал в составе «Баварии» с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

В текущем сезоне де Лигт выступает в составе «Манчестер Юнайтед». На данный момент на счету нидерландца три матча за английский клуб. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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