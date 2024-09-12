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Пименов назвал фаворита в матче между ЦСКА и «Зенитом» в РПЛ

Пименов назвал фаворита в матче между ЦСКА и «Зенитом» в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что чуть‑чуть ЦСКА не хватит. «Зенит» выиграет в один мяч», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. ЦСКА, в свою очередь, расположился на пятой строчке с 14 очками.

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