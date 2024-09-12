Лебеденко: весь футбол — за границей. В России он не развивается как в Европе

Экс-нападающий московского «Торпедо» и ряда других российских клубов Игорь Лебеденко рассказал, была ли у него возможность по ходу карьеры перейти в зарубежную команду.

– Весь футбол – за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются. Если бы агенты давали шанс ребятам проявить себя в Европе, то все бы поехали. Но никто не хочет ждать, пока он через пять-семь лет станет топ-игроком в Европе, и только спустя время получать большие деньги.

– У вас была возможность в какой-то момент уехать в Европу?

– Никогда не получал конкретного предложения. Были только варианты поехать в украинский клуб в 2007 году, чтобы оттуда транзитом попасть в Европу. У меня тогда не срослось в «Сатурне». После разговора с тренером вообще оказался в дубле, — рассказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний форвард Игорь Лебеденко завершил карьеру действующего игрока 17 августа 2024 года.

Полное интервью с Игорем Лебеденко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.