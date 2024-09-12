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Яркий матч звёзд «Спартака», слухи об уходе Давилы из ЦСКА. Главное к утру
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Команда Олега Романцева победила игроков Деяна Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд московского «Спартака», чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила близок к трансферу в «Америку», ради которого пошёл на существенное снижение зарплаты, российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, уступив колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Команда Романцева обыграла игроков Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд «Спартака».
  2. Трансфер Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку» полностью согласован — источник.
  3. Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Гвадалахаре, ведя в решающем сете 5:0.
  4. Стало известно, кто претендует на пост главного тренера сборной Англии.
  5. Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер про Соболева.
  6. ЦСКА отказался отпускать Давилу в «Америку».
  7. Назван самый высокооплачиваемый тренер на уровне сборных за всю историю.
  8. Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре на снятии Виктории Азаренко.
  9. ЦСКА с разницей в 10 очков победил «Локомотив-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги.
  10. В Испании игроки заключают договоры о своей половой жизни, известны подробности — CENAFE.
  11. Илия Топурия выступил с заявлением о бое в 2025 году.
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