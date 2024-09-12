Яркий матч звёзд «Спартака», слухи об уходе Давилы из ЦСКА. Главное к утру

Команда Олега Романцева победила игроков Деяна Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд московского «Спартака», чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила близок к трансферу в «Америку», ради которого пошёл на существенное снижение зарплаты, российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, уступив колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».