Яркий матч звёзд «Спартака», слухи об уходе Давилы из ЦСКА. Главное к утру
Команда Олега Романцева победила игроков Деяна Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд московского «Спартака», чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила близок к трансферу в «Америку», ради которого пошёл на существенное снижение зарплаты, российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, уступив колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Команда Романцева обыграла игроков Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд «Спартака».
- Трансфер Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку» полностью согласован — источник.
- Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Гвадалахаре, ведя в решающем сете 5:0.
- Стало известно, кто претендует на пост главного тренера сборной Англии.
- Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер про Соболева.
- ЦСКА отказался отпускать Давилу в «Америку».
- Назван самый высокооплачиваемый тренер на уровне сборных за всю историю.
- Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре на снятии Виктории Азаренко.
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