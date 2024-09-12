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Экс-форвард «Ливерпуля» и «Кубани» может быть осуждён за налоговые махинации

Экс-форвард «Ливерпуля» и «Кубани» может быть осуждён за налоговые махинации
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Экс-нападающий сборной Франции, «Ливерпуля» и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе может быть приговорён к одному году тюремного заключения условно, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 43-летний экс-футболист обвиняется в налоговых махинациях и нецелевом использовании корпоративных активов. Сообщается, что на состоявшемся 11 сентября заседании французская прокуратура также запросила у суда штраф для Сиссе в размере € 100 тыс. Ожидается, что решение суда будет вынесено 13 ноября.

В период с июля 2013 года по январь 2014 года французский нападающий выступал за «Кубань» из Краснодара. В составе жёлто-зелёных Джибриль Сиссе провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей и один результативный пас.

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