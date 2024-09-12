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Анчелотти хочет предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче Ла Лиги

Анчелотти хочет предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче Ла Лиги
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль может остаться в запасе в предстоящем матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает издание Sport.es.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти может дать отдохнуть испанцу в связи с тем, что он отыграл без замен в обоих матчах Лиги наций УЕФА в составе национальной команды, а также принял участие во всех пяти матчах мадридского клуба со старта сезона, выйдя в четырёх играх в стартовом составе.

Отмечается, что Анчелотти хочет видеть Карвахаля свежим в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», который состоится 17 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Карвахаль может выйти на позиции центрального защитника в ближайшем матче в связи с травмами профильных футболистов.

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