Виллиан Роша рассказал о дружбе с Венделом в преддверии матча ЦСКА — «Зенит»

29-летний центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о дружбе с полузащитником «Зенита» Венделом в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Я знаю нескольких игроков «Зенита». Знаю Вендела, это мой хороший друг, мы с ним общаемся. Это будет замечательная и красивая игра. Надеюсь, мы одержим победу», — сказал Роша в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. ЦСКА, в свою очередь, расположился на пятой строчке с 14 очками.

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