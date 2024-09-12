Лебеденко — о договорных матчах: вероятно, от результата ушли к карточкам

Экс-нападающий московских «Торпедо», «Локомотива» и «Арарата» Игорь Лебеденко рассказал, как во времена выступлений во Второй лиге ему предлагали организовать в матче предопределённые заранее статистические показатели для букмекерских ставок.

«Встретился как-то раз с приятелем. А с ним был товарищ, которого я первый раз видел. Тогда я ещё в «Арарате» играл. Сидим, общаемся, и тут этот дядька начинает: «Давай что-нибудь сделаем». Я даже сначала не понял, о чём вообще речь. Он сразу: «Не нужно сдавать матчи или чего-то такого – просто на угловые поставим». Я сразу дал понять, что не буду таким заниматься. Спросил его, он как вообще себе это представляет? Две команды бегают и бьют по угловым? Он ответил: «Ну да». Больше этого человека я не видел. А ведь кто-то же может и согласиться. В тот момент я был во Второй лиге. Может быть, там это проще творить. Вполне вероятно, что от результата уже ушли к жёлтым или красным карточкам», — рассказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

С июля 2017 года по январь 2018 года Игорь Лебеденко выступал во Второй лиге за московский «Арарат». В 20 матчах за этот клуб форвард забил пять голов и отдал три результативных паса.

Полное интервью с Игорем Лебеденко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.