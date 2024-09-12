Зиньковский: хотелось посмотреть на легенд «Спартака» вживую — Титов в порядке

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от выставочного матча легенд красно-белых, который прошёл 11 сентября.

«Не впервые играл при трибуне Б, были товарищеские матчи. Отличная атмосфера, всё в состоянии праздника. Совпало с днём рождением Станковича. Много звёзд, много легенд клуба. Я вживую посмотрел на Егора Титова и на остальных. Очень доволен! Титов в порядке! Думаю, что все видели.

Хотелось посмотреть на легенд «Спартака» вживую. Немножко зацепил их футбола в 2000-е, но не совсем много. Но и кусочек вживую посмотрел», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

11 сентября на московской «Лукойл Арене» прошёл матч легенд «Спартака», приуроченный к десятилетию своего стадиона. Команда под руководством Олега Романцева обыграла команду под руководством Деяна Станковича со счетом 3:2.