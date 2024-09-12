«Мог висеть в автобусе без штанов». Лебеденко — про экс-защитника «Рубина» Ансальди

Бывший футболист Игорь Лебеденко назвал самого запомнившегося из легионеров в чемпионате России.

– Если брать всю карьеру, то кто запомнился из легионеров?

– Самым весёлым был Ансальди из «Рубина». Парень-рубаха! Мог без штанов в автобусе висеть – всегда на позитиве. Классный футболист и человек. Тогда в «Рубине» была хорошая бригада иностранцев – Нобоа, Навас… У них ещё был прикол – кидаться хлебом, но русским это было непонятно. Им объяснили, что так делать не нужно. Мы всегда уважительно относимся к еде, особенно к хлебу. Я эту историю своим детям рассказываю, объясняя, что с едой нельзя баловаться.

– Бердыев всегда казался жёстким, а тут такое с хлебом.

– Да, у него характер взрывной. Он следит, чтобы правильно выполняли упражнения. На игре не кричит, всегда тихий дядька с чётками. А вот на тренировках реально взрывается – не любит, когда прыгает мяч или игрок его не слышит. В деталях он один из самых сильных тренеров в стране, если не самый сильный. Бердыев подкручивал людей, выводя на высокий уровень. Чувствовал нюансы, кому что требуется, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

Полное интервью с Игорем Лебеденко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.