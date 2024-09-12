МЛС расторгла контракт с футболистом из-за второго нарушения политики азартных игр

МЛС расторгла контракт с полузащитником «Спортинг Канзас-Сити» Фелипе Эрнандесом из-за повторного нарушения правил лиги в отношении азартных игр. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«МЛС расторгла контракт с полузащитником «Спортинг Канзас-Сити» Фелипе Эрнандесом после расследования обвинений в том, что он во второй раз нарушил правила лиги в отношении азартных игр. Эрнандес, который был отстранён в 2021 году за нарушение политики лиги в отношении азартных игр, получит право на восстановление в должности 1 января 2026 года по заявлению, поданному в офис комиссара. Расследование, проведённое лигой, не выявило никаких доказательств того, что разглашалась внутренняя информация или что целостность какого-либо матча МЛС была нарушена», — написано в заявлении.